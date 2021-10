Pioggia, ritardi e soppressioni. Un’altra giornata di forti disagi per gli utenti che si servono dei mezzi della Circumvesuviana. Dall’inizio del servizio infatti dall’Ente Autonomo Volturno e’ un susseguirsi di notizie legati a disservizi dovuti sia al maltempo che sta imperversando nel Napoletano sia alla mancanza di materiale rotabile, come viene ripetuto alle stazioni principali negli annunci che segnalano ritardi e cancellazioni. Come fa sapere ad esempio Eav: ”I treni in partenza da Napoli Porta Nolana potrebbero subire ritardi superiori ai 20 minuti”.

Non solo: sempre dall’azienda hanno fatto sapere che il direttissimo programmato alle 8 da Napoli e diretto a Sorrento oggi e’ stato soppresso. Non si effettueranno, stando sempre a quanto comunicato dall’Ente Autonomo Volturno anche i treni delle 8.58 da Sarno a Napoli e quello delle 10 da Sorrento a Napoli, oltre a quello delle 7.16 da Napoli a Sarno gia’ annullato.