Tutti i componenti di una famiglia inglese sono risultati positivi ai controlli effettuati all’aeroporto napoletano di Capodichino. Immediatamente è scattata la procedura di quarantena, con il trasferimento di tutti i componenti del nucleo familiare al Covid center dell’ospedale del Mare. Il fatto è accaduto due giorni fa e all’aeroporto napoletano l’attenzione è particolarmente alta soprattutto per le persone provenienti dalla Gran Bretagna. Qui è in atto una nuova ondata di casi accompagnata dall’ultima mutazione della variante Delta del virus.

A rendere noto il contagio della famiglia straniera è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Lo ha detto durante la diretta consueta del venerdì in cui ha espresso preoccupazione per il numero dei contagi in rialzo.