“Chiedo ai sindaci, agli amministratori, un incontro urgente per presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno. La proposta è quella di dotare ,i territori scoperti, del presidio h24 dei Carabinieri al fine di poter fronteggiare al meglio le situazioni di emergenza che si palesano soprattutto nelle ore notturne”. A dirlo Ornella Manzi de “Il Campanile della Gioventù”, in merito ai tantissimi furti che si stanno consumando di recente a San Gennaro Vesuviano e dintorni. Troppi i casi di giorno e di notte, anche con ladri armati.

La Manzi continua: “Così come mi auguro che a livello nazionale si proceda spediti per mettere fondi a disposizione dell’Arma in modo da aiutare i carabinieri a svolgere sempre al meglio il loro preziosissimo lavoro. Il nostro territorio, così come altri paesi limitrofi, dopo le ore 20.00 sono costretti a far capo al comando centrale di appartenenza che già è occupato a fronteggiare le emergenze di un ampio bacino di utenza. Non mi fermo e farò di tutto affinché i nostri territori tornino ad essere posti sicuri ed affinché i cittadini possano dormire sogni sereni”.