Sono gravissime le condizioni di una donna e dei suoi due gemelli dopo il parto: lei, 31 anni, positiva a Covid senza il vaccino, è in rianimazione al Secondo Policlinico di Napoli. I piccoli, nati prematuramente e con taglio cesareo, pesano meno di un chilo. Mamma e neonati sono in pericolo di vita, con i medici che stanno tentando l’impossibile per salvarli.

Non si tratta del primo caso di donne incinte che non si sono vaccinate contro la malattia da Covid e che poi hanno sviluppato la malattia nella sua forma più grave, costringendole sia a parti prematuri sia a mettere a repentaglio la vita loro e quella dei neonati.