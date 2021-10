“Stavolta vittima di una brutale aggressione è stata la postazione 118 di Ponticelli; intorno alla mezzanotte viene allertata per codice rosso in via Bruno Buozzi a Barra, lo scenario che si trovano dinanzi i soccorritori è quello di un frontale auto/moto, uno dei due in sella al motoveicolo (ragazzo di 16 anni ) viene ritrovato riverso a terra senza vita ,morto sul colpo.

Gli astanti (che sono in fase di identificazione) hanno minacciato il personale sanitario, li hanno costretti a caricare il ragazzo deceduto in ambulanza ed hanno danneggiato con calci e pugni il mezzo di soccorso. L’equipaggio riferisce di aver fatto allertare la polizia tramite centrale operativa 118 ,ma la volante non è mai giunta sul posto”. A raccontarlo è Nessuno Tocchi Ippocrate.

“Le scene di panico sono proseguite all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare che è stato inagibile per circa 2 ore. L’equipaggio ha sporto regolare denuncia alla questura di via Medina”.