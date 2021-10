Appena una decina di adesioni ma lo sciopero riesce comunque a fermare due intere linee di trasporto in Campania. Succede all’Ente Autonomo Volturno e stavolta a pesare, oltre alla decisione dei dipendenti, è anche quella dell’azienda che, pur di fronte ad una partecipazione ridotta all’astensione nazionale dei Cobas – che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore -, ha scelto di chiudere i varchi a tutte le stazioni pur in presenza di treni in movimentazione a causa del blocco annunciato al Centro di controllo del traffico ferroviario. «In relazione allo sciopero nazionale dell’organizzazione sindacale Cobas in corso – si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa di Eav – considerata l’adesione del personale Dco (Direzione Centrale Operativa-Centro controllo traffico ferroviario), sia delle linee vesuviane che delle linee flegree (circa una decina di addetti), a prescindere delle adesioni del personale treno, per tutte le linee ferroviarie saranno effettuate solo le corse previste nella fascia di garanzia».

Le corse garantite sono pubblicate sul sito eavsrl.it e sulla pagina facebook di Eav. In particolare per le linee vesuviane le corse sono garantite oggi dalle 13.18 alle 17.32 e per le linee flegree dalle 14.30 alle 17.30.