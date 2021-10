Un 35enne di Gragnano che si era perso sul monte Megano, nei Monti Lattari, è stato rintracciato e salvato al termine di una lunga battuta di ricerche. L’uomo ha perso l’orientamento mentre era alla ricerca di funghi lungo i sentieri, non riuscendo più a trovare la strada di casa complice anche il calare della sera. I familiari, spaventati per il suo mancato rientro, hanno allertato i Carabinieri della stazione di Gragnano chiedendo loro aiuto. Dopo una lunga battuta di ricerche, l’uomo è stato rintracciato e riportato a casa. In perfetta salute, ha potuto così riabbracciare i familiari.