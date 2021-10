Impennata Covid a Somma Vesuviana, il sindaco: “Torniamo a evitare feste e assembramenti”

“Faccio appello al senso di responsabilità e lo faccio a tutti i concittadini. Ben 9 casi di COVID al plesso delle medie Summa Villa. La scuola è stata chiusa ed i casi tracciati. Vedo persone senza mascherine nei locali chiusi. Non va bene. Anche le persone che hanno fatto il vaccino devono tassativamente mettere la mascherina negli ambienti chiusi, sanificare le mani e mantenere il distanziamento e facciamo il Green Pass tutti. Il Green Pass è essenziale anche per tracciare eventuali positivi ed evitare che entrino negli ambienti chiusi e che possano andare in giro. Evitiamo feste e assembramenti”. A scriverlo sui social è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno.

“Prestiamo particolare attenzione. Se abbiamo sintomi ambigui contattiamo il medico, grazie! Non vanifichiamo gli sforzi dei nostri ragazzi e dei docenti e soprattutto tuteliamo la nostra salute e quella degli altri”, conclude.