Quattro insegnanti e tutti gli alunni della quarta D della scuola elementare “Basilio Cecchi” finiscono in quarantena. La professoressa Angela Antonelli, dirigente scolastico del I Circolo didattico “Cecchi” lo ha comunicato ieri pomeriggio ai docenti e ai genitori degli scolari interessati dalle norme restrittive alle quali dovranno attenersi per disposizione dell’Asl Napoli 3 Sud che ha registrato due casi di positività al Covid-19 in un giorno solo. In una breve comunicazione giunta in chat ai genitori dei piccoli della IV D della Basilio Cecchi di Castellammare di Stabia, che ha per oggetto una sola parola, “quarantena”.

Nella circolare si spiega “Come da disposizioni Asl, si comunica ai genitori degli alunni della classe IV D e alle docenti in indirizzo, che la classe e le docenti, sono in quarantena da oggi e fino a nuove disposizioni da parte dell’Asl”.