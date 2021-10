Lutto nel mondo della medicina napoletana. Si è spento il medico Bernardo Cozzolino, medico di famiglia di Ercolano, stroncato dal Covid. Nonostante fosse vaccinato con doppia dose di vaccino, Cozzolino ha perso la sua battaglia contro il virus dopo aver lottato per circa un mese in ospedale. A dare la triste notizia è stato il dott. Paolo De Liguoro, presidente della MediCoop Vesevo e Coordinatore dei medici di Medicina Generale di Ercolano, che non ha nascosto tutta la sua amarezza per la scomparsa del collega in un lungo post sui social.

“Purtroppo è venuto a mancare per il Covid l’amico e collega di Ercolano, Bernardo Cozzolino, un mio caro amico, un medico di famiglia stimato e apprezzato, un uomo che ha dato tanto agli ultimi, una persona perbene, un uomo esposto, da sempre troppo esposto nel sociale e che ha pagato a caro prezzo il suo amore per la professione. Ancora una volta la MediCoop Vesevo e la Medicina di famiglia vesuviana attonita, piange un collega, che purtroppo si va ad aggiungere al triste elenco di medici morti per il Covid (364 per la cronaca). E nel mio ruolo di Presidente di una delle più grandi Cooperative di medici d’Italia, la MediCoop Vesevo e di Coordinatore dei medici di Medicina Generale di Ercolano, corre l’obbligo gridare ad alta voce il mio ed il nostro dolore, la nostra angoscia e la nostra preoccupazione”, scrive il dott. De Liguoro.