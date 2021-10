“Un gigantesco Babbo Natale è stato montato questa mattina in piazza Vittoria, domina l’area rivolto verso il mare. Nemmeno se Natale fosse la settimana prossima. Siamo solo ai primi di ottobre e già la città è addobbata per le festività dalle quali ci separano quasi tre mesi. Tanto anticipo non si era mai visto, addirittura è successo che per qualche anno gli addobbi siano proprio saltati. Quest’anno, invece, assistiamo a una accelerata pazzesca. Quasi a voler dimostrare un’efficienza da tempo, purtroppo, dimenticata”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che si è trovato sul posto mentre allestivano l’addobbo.

“Certo non dispiace il giusto clima natalizio, ma la gigantografia di Babbo Natale a inizio ottobre appare davvero troppo. I turisti guardavano basiti”.