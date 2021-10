Un 19 enne di Agerola (Napoli) è stato accoltellato con cinque fendenti durante un party organizzato da istituti scolastici superiori di Castellammare di Stabia (Napoli). E accaduto intorno alle ore 21, quando si sono radunati circa 2 mila giovanissimi per una sorta di discoteca all’ aperto A Pompei in un locale con casse acustiche e musica ad altissimi decibel e tanto alcol, procurato dagli stessi ragazzi. Il ragazzo ha riferito agli investigatori di non avere litigato con nessuno, tantomeno con il suo aggressore. In poco tempo si e’ creato il caos in via Nolana, per i numerosi veicoli diretti alla zona di Civita Giuliana, dove si teneva il raduno. In strada centinaia di minorenni si avvicinavano a piedi verso il luogo della festa, quando è circolata voce dell ‘accoltellamento.

Il 19enne è stato accompagnato all’ ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, dove ha riferito che non c’e’ stata una lite all’ origine del ferimento ed ha fatto identificare il suo accoltellatore. Si tratta di un coetaneo, che nel frattempo si era presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare l’accaduto. Il ferito e’ stato medicato per quattro ai glutei e una alla schiena che ha sfiorato i polmoni. Non e’ in pericolo di vita.