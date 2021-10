Il Palazzo Mediceo di Ottaviano è tra i luoghi che si potranno visitare sabato 16 e domenica 17 ottobre in occasione della decima edizione delle Giornate d’Autunno del FAI – Fondo Ambiente Italiano. L’evento, patrocinato dal Comune di Ottaviano, è organizzato dal Gruppo Fai Vesuvio e prevede una serie di percorsi narrativi a cura dei volontari FAI in collaborazione con Legambiente e Libera. Con l’apertura del Palazzo Mediceo – bene confiscato alla camorra e consegnato al Comune di Ottaviano nel 1995, oggi sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – i visitatori faranno un vero e proprio viaggio attraverso la storia dell’edificio, dall’età longobarda all’epoca della famiglia de’ Medici di Toscana fino ai giorni nostri, muovendosi tra le stanze affrescate, passando per l’elegante cortile e le ricchezze naturali tipiche della terra vesuviana.

«Siamo particolarmente orgogliosi di presentare ai visitatori un gioiello del territorio vesuviano che è anche simbolo della legalità ritrovata, oltre che un luogo ricco di storia. Il nostro territorio, dalla costa all’entroterra, rappresenta un unicum paesaggistico e culturale e il Gruppo FAI Vesuvio intende, grazie alle GFA e non solo, avviare un processo di tutela e valorizzazione», spiega il Capogruppo del Fai Vesuvio, Marina Indulgenza.

Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria collegandosi a questo link:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/castello-mediceo-39673/