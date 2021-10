Furto d’auto al Centro Direzionale: arrestati tre uomini dopo inseguimento

Il personale della polizia penitenziaria, nel transitare in via Lauria, ha notato tre uomini a bordo di un’auto che ne stavano spingendo un’altra e, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga a piedi. Gli operatori, con il supporto degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno raggiunto e, con difficoltà, bloccato i tre. Mentre il conducente dell’autovettura che era spinta, rubata poco prima nella stessa strada, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno accertato, attraverso il numero di telaio, che il veicolo utilizzato dai malviventi era rubato dallo scorso 8 gennaio a Napoli. Avevano apposto delle targhe che non risultavano da ricercare; inoltre, hanno rinvenuto, all’interno del bagagliaio, una centralina per l’accensione e un cacciavite.