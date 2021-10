I carabinieri a Napoli hanno arrestato un 39enne gia’ noto alle forze dell’ordine in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli Nord per aver commesso quattro furti ai danni di chiese tra agosto e settembre scorsi. L’uomo, tra l’altro, l’11 settembre ha rubato nella chiesa di San Giacomo a Calvizzano e nelle abitazioni del parroco e del sacerdote.

L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso altresi’ di documentare il coinvolgimento del 39enne per il furto avvenuto il primo agosto nella chiesa San Rocco a Marano.