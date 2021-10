“Purtroppo, non ho potuto far a meno di apprendere dell’aumento esponenziale di furti nelle abitazioni sul nostro territorio. Nonostante il grande lavoro in corso da parte delle Forze dell’Ordine locali, che ringrazio, la situazione non rientra ed è ormai in fase emergenziale”. A dirlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che aggiunge: “Vederci violati nella nostra tranquillità domestica crea disagio, insicurezza, rabbia. Per questi motivi, ho già chiesto in Prefettura ed alle Autorità competenti di implementare il pattugliamento e la sorveglianza cittadina, soprattutto nelle ore serali e notturne unendomi alle iniziative del Sindaco di San Gennaro Vesuviano e dell’assessore Ornella Manzi”.

“Credo che, in questi momenti più che mai, le Istituzioni hanno il dovere di far sentire la loro presenza. E il tema della sicurezza pubblica rientra, in questi giorni più che mai, tra le priorità di governo di questa Amministrazione. Nonostante molte di queste non rientrino nelle nostre competenze mai e poi mai ci gireremo dall’altra parte. Intanto stiamo prevedendo un servizio specifico della nostra Pm per contrastare questo fenomeno e quello della movida per la quale sto firmando un’ordinanza che chiuda alcune strade di Palma dopo le 23.30”.