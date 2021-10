Furto di catalizzatori e palladio. Ancora due arresti dei Carabinieri. I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per furto aggravato Felice Romano (28enne di Casalnuovo) e Raffaele Biondelli (32enne di Pollena Trocchia), entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sono stati notati in Via Primicerio mentre rimuovevano il catalizzatore di un’auto con un flex. Prima che potessero scappare i due sono finiti in manette e sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Sotto sequestro l’attrezzatura utilizzata per il furto: oltre alla smerigliatrice anche cacciaviti e strumenti da taglio.