Frutti di mare avariati, denunciato e multato ambulante nei Paesi Vesuviani

Denunciato per violazioni alla normativa alimentare un 65enne di Torre Annunziata. L’uomo vendeva in via Roma molluschi vivi, in pessima conservazione e privi di etichettatura. Cinquanta i chili di alimenti sequestrati. A suo carico elevate sanzioni per 9600 euro. Stessa sorte per un 40enne di Sarno fermato dai Carabinieri a bordo di un’utilitaria con targa prova contraffatta.

Controlli ad “alto impatto” dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata sono dunque effettuati nel comune oplontino. Grazie alla collaborazione di militari del Nucleo antisofisticazione (Nas) e personale della polizia locale identificate 95 persone e passati al setaccio 65 veicoli.