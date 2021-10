Sono 258 i presidenti di seggio a Napoli citta’ che hanno rinunciato alla nomina e che sono gia’ stati sostituiti. Sono in corso le operazioni per sostituire i presidenti delle ultime 24 sezioni che risultano vacanti. Al termine delle operazioni saranno quindi in totale 282 le surroghe dei presidenti di seggio rispetto alle 250 delle scorse consultazioni elettorali regionali. Lo rende noto il Comune di Napoli. Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalita’ per la sostituzione delle tessere elettorali.

Domani, domenica 3 ottobre, le Municipalita’ saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere elettorali, e lunedi’ 4 ottobre dalle 7 alle 15. Numero totale aventi diritto al voto nel 2016: 788.291 Numero totale aventi diritto al voto nel 2021: 776.751