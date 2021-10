Sulla linea Napoli – Nocera – Salerno, il traffico ferroviario resta sospeso – informano le Ferrovie dello Stato – tra Napoli San Giovanni Barra e Torre Annunziata per verifiche tecniche su un edificio privato pericolante posto in prossimita’ della sede ferroviaria. E’ in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con cancellazioni e limitazioni di percorso. E’ stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Napoli San Giovanni Barra e Torre Annunziata.