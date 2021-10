Quello che e’ certo e’ che due uomini di 26 e 27 anni, incensurati, sono raggiunti da colpi di pistola questa notte in via Marsiglia ad Ercolano e sono deceduti. I carabinieri stanno ancora vagliando, attraverso l’ascolto di testimoni, quanto e’ accaduto nel comune del napoletano. Ma prime indiscrezioni indicano che i due sarebbero finiti scambiati da un residente in zona per ladri in procinto di entrare nella sua abitazione. Dunque contro i quali l’uomo avrebbe sparato.