Investe ciclista, fugge e si costituisce dopo alcune ore. Si tratta di un 30enne originario di Torre Annunziata ma residente a Boscotrecase. La tragedia ieri mattina all’alba in via Panoramica a Trecase. La vittima, un 30enne straniero, era in sella alla sua bici, quando è stata travolto. Passanti hanno avvisati i soccorsi ma, purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati sul posto, medici del 118 e carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Intanto, i carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata, coordinati dal maggiore Simone Rinaldi, hanno avviato le indagini, per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima, che al momento dell’incidente viaggiava senza documenti.

L’automobilista si stava recando a lavoro, dopo qualche ora, passato lo choc, si è recato spontaneamente dai carabinieri per raccontare quanto accaduto. Dopo aver ascoltato la sua versione dei fatti, sono stati eseguiti dei rilievi sull’auto, effettuati anche test tossicologici per escludere che il ragazzo, incensurato, potesse essere stato sotto effetto di alcool o droghe.