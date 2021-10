Il ​​malore in campo, poi la corsa in ospedale ma per il giocatore di basket Haitem Jabeur Fathallah, 32enne in forza alla Fortitudo Messina non c’è statao nulla da fare. Haitem Jabeur Fathallah è morto all’ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato dopo quel un malore che lo aveva colpito nel corso di un incontro tra la sua squadra e la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold.

Fathallah, mentre era impegnato in una fase di gioco, si é accasciato ed ha perso i sensi. La partita è stata subito sospesa per soccorrere il cestista. Il giocatore é stato portato in ospedale con un’ambulanza, ma é morto poco dopo il ricovero.