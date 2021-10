Due operai, impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione dei balconi al terzo piano di un edificio a Benevento, sono caduti nel vuoto dal cestello di una piattaforma. Scattato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato gli operai all’ospedale San Pio in codice rosso. Il più grave è il più giovane, che ora si trova in sala operatoria. Sull’accaduto indagano i carabinieri.