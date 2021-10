Era morto da mesi un 70enne di San Martino Valle Caudina trovato cadavere nella sua abitazione. Su segnalazione di alcuni cittadini che non avevano più notizie dell’anziano, i carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco e della polizia municipale, sono entrati nell’appartamento. Hanno così fatto la macabra scoperta. Il 70enne era deceduto da qualche mese. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Cause naturali alla base del decesso, come accertato dal medico legale. La salma è stata traslata al cimitero. Choc in paese per quanto accaduto.