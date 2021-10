Storie Italiane su Rai Uno parla del caso di Dora Lagreca, la ragazza di 30 anni morta dopo un volo dal balcone di 4 piani. Eleonora Daniele si collega con l’inviata che spiega che dai primi esami dell’autopsia pare non ci siano evidenti segni di aggressione, quindi sembrerebbe essere smentita l’ipotesi di abusi anche se il fidanzato resta indagato per istigazione al suicidio. Il compagno, Antonio, ribadisce di aver discusso con Dora la sera in cui è morta a causa della gelosia di lei. La 30enne si sarebbe arrabbiata perché ingelosita dalla presenza di una ragazza nel locale. Ha spiegato che appena tornati a casa si è spogliata per farsi una doccia e mettersi a letto ma a quel punto è iniziata la discussione e questo spiegherebbe il motivo per cui i soccorsi l’hanno trovata nuda.

Storie Italiane poi manda in onda un vocale di Dora, in cui lei spiega a un’amica il rapporto con Antonio negli ultimi tempi: «Io e antonio in quest’ultimo mese e mezzo abbiamo litigato tanto è vero, prima cedevamo di più. Ora siamo al punto che l’ultima parola deve essere la mia, deve essere la sua. Sono volate brutte parole, ma non è che io l’ho tradito eh, quindi non posso giustificare quelle parole», racconta e poi aggiunge: «Però poi ho visto che ha messo sui social una foto e scritto piccolo ‘pensami’. Dopo stanotte che mi hai trattato così mi dici sta cosa, dopo che hai passato la sera con la combriccola a divertiti oggi devo pensare io a te».