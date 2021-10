Come annunciato lo scorso 21 maggio i 15 Disney store in Italia, come nel resto d’Europa e in Nord America, chiuderanno i battenti. La società californiana infatti ha deciso di puntare unicamente sulle vendita online essendo l’e-commerce più conveniente e in forte crescita rispetto alla vendita negli store. In Campania dopo la chiusura del negozio nel centro commerciale Campania di Marcianise dello scorso 27 settembre, seguirà quella dello storico store di via Toledo che avverrà il 4 ottobre, dopo 21 anni dall’inaugurazione. A perdere il posto di lavoro saranno 23 dipendenti a Napoli, 13 quelli dello store di Marcianise e ben 240 in tutta Italia.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Diego Venanzoni, il quale ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale Antonio Marchiello. «La decisione di chiudere la catena di retail dei Disney store è un duro colpo e per i lavoratori – sottolinea Venanzoni – è arrivato del tutto inaspettatamente e peraltro in un momento di forte crisi per le famiglie a causa della pandemia del Coronavirus». «Un negozio come quello sito in via Toledo – prosegue il consigliere regionale – che dava lustro alla via dello shopping e rappresentava un’attrattiva per i numerosi turisti che negli ultimi anni hanno scelto Napoli. Si stimano, infatti, circa 600 mila ingressi annui nel periodo prepandemico. Chiedo dunque di individuare una soluzione per le 36 famiglie coinvolte».