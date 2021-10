Era stato dimesso ma non voleva lasciare il pronto soccorso. E cosi’ Pasquale Caccavallo, 57enne napoletano ai domiciliari, ha iniziato ad aggredire il personale medico. E’ accaduto stamattina, all’ospedale San Paolo di Napoli. Gli agenti dei Commissariati Bagnoli e San Paolo, giunti sul posto, lo hanno trovato che stava dando in escandescenze nei confronti dei sanitari; con non poche difficolta’ e dopo una colluttazione, e’ stato bloccato.

Caccavallo, ai domiciliari per reati contro il patrimonio, e’ stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonche’ denunciato per minacce aggravate