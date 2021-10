Da domani il nuovo digitale terrestre, i due bonus per rottamare i vecchi televisori

Ci siamo, manca un giorno al primo switch off del digitale terrestre, la rivoluzione che da qui al 2023 porterà al cambio di codifica, fino allo standard di ultima generazione Dvbt-2/Hevc Main 10. Una serie di canali, quindi, inizieranno a non essere più visibili se non si possiede una tv comprata negli ultimi 3 anni. Tuttavia esistono due bonus tv predisposti dal governo: uno per il decoder, l’altro per rottamare una vecchia tv e comprarne una nuova. Questo è il momento giusto per sfruttarli senza arrivare impreparati al 20 ottobre. Il primo è il bonus rottamazione tv: uno sconto fino a 100 euro, senza alcun limite di Isee, per smaltire la vecchia televisione e comprarne una di nuova generazione. Rimane poi, anche cumulabile con il contributo rottamazione, il vecchio bonus decoder, sull’apparecchio necessario a ricevere il nuovo standard di trasmissione. L’importo, però, è stato abbassato da 50 a 30 euro massimi. I due sconti stanno andando letteralmente a ruba.

Per il momento ad essere coinvolti dalla trasformazione saranno alcuni canali “minori”, ma molto noti di Rai e Mediaset. Per quanto riguarda la televisione pubblica resteranno visibili sia in alta che in bassa risoluzione, a tutti gli utenti, le tre reti ammiraglie (Rai 1, Rai 2 e Rai 3), assieme a Rainews 24. Passeranno all’esclusivo standard HD, invece: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium Rai Scuola. Quanto a Mediaset, invece, le reti coinvolte saranno: Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Le più importanti Rete 4, Canale 5 e Italia 1 resteranno visibili anche a bassa risoluzione. Ancora da definire, invece, la strategia di emittenti come La7 e quella dei canali in chiaro di Sky sul digitale terrestre.