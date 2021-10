Covid in una scuola del Napoletano, 27 contagi. De Luca: “Il 99% ha genitori non vaccinati”

“Mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto arrabbiare: in una scuola di Qualiano abbiamo una ventina di bambini positivi oltre a sette docenti positivi. Dopo il tracciamento dei contatti abbiamo visto che per il 99% sono figli di genitori non vaccinati. Non ho parole per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto neanche per i propri figli, non so per quale valutazione idiota”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una iniziativa a Città della Scienza.

“La Campania è per vaccinare tutti e non dare il tampone gratuito a nessuno, soprattutto a chi rifiuta la vaccinazione gratuita”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una iniziativa a Città della Scienza.