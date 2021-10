In Campania sono stati superati gli 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate. Complessivamente, al momento, sono stati vaccinati con la prima dose 4.223.018 cittadini. Di questi 3.697.104 hanno completato la vaccinazione con la seconda dose. Sono invece 79.937 le terze dosi. A renderlo noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Le somministrazioni effettuate sono state finora in totale 8.000.059. In Campania è stata raggiunta la soglia dell’80% di vaccinati con ciclo completo pari a 4.083.236.

Ha appena compiuto cento anni una delle prime persone anziane nel Sannio che ha ricevuto la terza dose del vaccino Pfizer. Si chiama Giuseppina Cason (nata il 19 settembre 1921) e risiede a Solopaca presso la casa di riposo delle Suore Alcantarine. La donna è stata vaccinata dagli operatori del Distretto di Telese, di cui è responsabile vaccinale Giovanna Ragozzino. “La nonnina – ha detto Ragozzino – ha risposto bene ed era ben felice di ricevere la terza dose”.