Covid in Campania, i contagi salgono a 636. Altri quattro decessi

Sono 636, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 22.925 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di contagio che ieri era pari al 2,74% ed oggi e’ 2,77%. Quattro i decessi. Negli ospedali calano a 16 i ricoveri in terapia intensiva (-4) e anche in degenza dove oggi sono 244 (-4 rispetto a ieri)

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 636 Test: 22.925

Deceduti: 4

Report posti letto su base regionale: