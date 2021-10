Prende il via da lunedì 4 ottobre la somministrazione della terza dose anche per gli operatori sanitari che risultano registrati in piattaforma regionale Sinfonia e vaccinati in seconda dose dall’ASL Napoli 1 Centro. Si tratta della cosiddetta terza dose “booster” dei vaccini mRNA (Pfizer o Moderna), in linea con gli indirizzi del Ministero della Salute e del Governo regionale. La convocazione alla terza dose “booster” avverrà come sempre tramite SMS, al numero dichiarato al momento della registrazione in piattaforma regionale Sinfonia. L’ASL Napoli 1 Centro convocherà a gruppi di 5.000 (distinti per giorno e fasce orarie) fino a raggiungere tutti i circa 25.000 soggetti che hanno già usufruito della seconda dose entro il 30 marzo 2021, completando entro la settimana quest’offerta di somministrazione.

L’adesione alla terza dose “booster” è sempre volontaria e il messaggio va inteso solo come un invito alla somministrazione. In caso di assenza si potrà decidere liberamente di accedere in date successive agli Open Day, senza prenotazione e senza ulteriore convocazione. Si ricorda inoltre che presso tutti i Centri Vaccinali (Mostra d’Oltremare, Fagianera del Real Bosco di Capodimonte, Distretti Sanitari di base, Medici di Medicina Generale, Farmacie) e senza prenotazione, continua la somministrazione delle terze dosi “addizionali” per i cittadini che presentano le condizioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 14 settembre 2021 nonché per gli Over 80, in linea con gli indirizzi del Ministero della Salute e del Governo regionale.