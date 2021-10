Per i ricoveri ordinari siamo ancora lontani dalla soglia di allerta del 15%, ma il trend al rialzo degli ultimi giorni non lascia presagire nulla di buono. La Campania, inoltre, è una delle 18 regioni dove l’Rt – l’indice di contagio – è tornato superiore a 1, come indica il sito CovidTrends, che calcola il Covindex, il parametro sovrapponibile all’indice Rt e aggiornato sulla base del rapporto fra nuovi casi positivi e tamponi. Tra le città più colpite c’è sempre Napoli.

Nella settimana dal 18 al 24 ottobre, per l’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’incidenza dei positivi su 100mila abitanti in Campania è salita a 43,59 mentre la settimana precedente (11-17 ottobre) era 32,60. Quella ancora precedente (4-10 ottobre) 30,81. Una progressione preoccupante. Ad aumentare sono soprattutto i ricoverati in Calabria (al 9%) e Lombardia (al 4%).