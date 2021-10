Si aggirava nei pressi del seggio elettorale, con una mano in tasca e il telefono cellulare nell’altra. Un uomo di 39 anni, gia’ con precedenti penali, e’ stato fermato e denunciato per corruzione elettorale. Aveva 900 euro in contanti, tutti in tagli da 20 euro e i biglietti elettorali della candidata Giovanna Caputo della lista ‘Pensiero Comune’ candidata al comune di Afragola, comune in provincia di Napoli. Sul suo telefono cellulare inoltre sono state trovate foto di documenti di alcuni cittadini.

L’ipotesi e’ che l’uomo stesse offrendo somme di denaro in cambio del voto a favore della ‘sua’ candidata. Sono in corso indagini della locale tenenza dei carabinieri.