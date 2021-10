Dovra’ rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e produzione di sostanza stupefacente Giovanni Signorelli, 48enne di Boscotrecase gia’ noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli del nucleo Cinofili di Sarno hanno rinvenuto e sequestrato 7 piante di cannabis indica del peso di circa 40 chili e 4 chili di marijuana gia’ essiccata.

Gli arbusti erano coltivati in un terreno adiacente all’abitazione mentre lo stupefacente pronto per essere confezionato era ben nascosto in piu’ punti dell’appartamento. Signorelli e’ ora nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.