Circumvesuviana: ragazzini devastano tornelli, ascensore e scale mobili IL VIDEO

Assalto degli adolescenti alla stazione Circumvesuviana di Marigliano che finisce con danni e tanti biglietti non fatti. A raccontarlo ed a diffondere un video è il presidente Eav, Umberto De Gregorio: “Un gruppo di studenti, che potrebbe avere – o magari ha – l’abbonamento gratuito grazie alla Regione Campania, si diverte a dribblare il tornello, non pagando o esibendo il biglietto o abbonamento. Un attimo dopo, non ripreso dal video, lo stesso ragazzo spavaldo che ha bloccato il tornello, ferma le scale mobili e da calci all’ascensore che va fuori servizio”. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO.

“Mi direte: occorrono i controlli. Li stiamo facendo, è ripartita la controlleria. Ma pensate davvero che possiamo permetterci di avere squadre di controlleria su tre turni in 150 stazioni tutti i giorni? Amici miei, il controllo vero dev’essere circolare, reciproco, e soprattutto educazione e civiltà. Intanto ho dato mandato alla security di inviare queste immagini alle forze dell’ordine. Mi piacerebbe che questo ragazzo fosse individuato. Non andrà in galera, certamente, ma vorrei guardarlo negli occhi”.