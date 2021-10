Problemi alle linee aeree: ritardi, soppressioni e disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Altra giornata di problemi per i viaggiatori che utilizzano le linee gestite dall’Ente Autonomo Volturno: da questa mattina prima problemi segnalati a Baiano (Avellino) e poi alla stazione di Napoli, Porta Nolana hanno provocato la cancellazione di diverse corse e ritardi in partenza dal capoluogo campano pari a circa 20 minuti rispetto agli orari programmati.

Inoltre Eav ha fatto sapere che ”causa problemi tecnici nella stazione di Napoli Nolana dalle ore 11 circa e’ interrotta la tratta ferroviaria Napoli-Volla sulla linea Napoli-Baiano. Il servizio ferroviario si effettua sulla tratta Volla-Baiano e viceversa”.