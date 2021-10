Per tutto il mese di ottobre è disponibile l’auto di cortesia grazie ad Autoricambi Nova. Un veicolo a costo zero per i clienti che porteranno la loro vettura a riparare. Dunque, niente più problemi quando ci sarà fare tagliando o manutenzione, anzi questo è proprio il momento adatto per affrettarsi a portare la propria auto in officina, ottenendo gratuitamente quella sostitutiva. Per maggiori informazioni in merito all’auto di cortesia ed a chi rivolgersi, basterà contattare Autoricambi Nova allo 081.5285755 oppure alla mail info@autoricambinova.com. Si tratta di una nuova idea di Nova messa in campo per le officine clienti e per la loro stessa platea, un nuovo servizio che arriva dopo quello delle messe in fase in comune, solo l’ultima di un lungo elenco di iniziative messe in campo.

