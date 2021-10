“In un video che abbiamo ricevuto ci sono le immagini del corteo festante per la rielezione del sindaco uscente di Castello di Cisterna dal quale si stacca all’improvviso un gruppo di balordi che decide di assaltare l’abitazione di un sostenitore avversario. La casa viene centrata da oggetti di ogni genere e immondizia. Si sentono anche rumori di vetri infranti. Una scena inquietante per la quale chiedo al sindaco di prendere nettamente le distanze da questi facinorosi e di attivarsi per identificare e denunciare i protagonisti di questa vergogna”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la video denuncia. CLICCA QUI PER IL VIDEO.