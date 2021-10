Una bici schiacciata dalle ruote di un tir. I fatti in via Napoli a Castellammare. Una tragedia per fortuna solo sfiorata a vedere le immagini. Il ciclista è stato trascinato per alcuni metri prima che l’autista della motrice del mezzo pesante si rendesse conto di quanto era accaduto per poi scappare. Rintracciato si tratta di un camionista 60enne di Torre Annunziata, fuggito – avrebbe detto – per paura. Sul posto sono giunti i vigili urbani, polizia e carabinieri, insieme al 118.

Il traffico è stato bloccato in entrambi i lati e tutta la circolazione automobilistica cittadina è rimasta paralizzata. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi al punto da mettere a rischio la vita.