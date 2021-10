Indagini sono in corso, a Potenza, da parte dei Carabinieri sulla morte di una donna, di circa 30 anni, deceduta la notte scorsa dopo essere caduta da un balcone al quarto piano di una palazzina in via Di Giura, nel rione Parco Aurora del capoluogo lucano. In questo momento, l’ipotesi più accreditata è che la donna, originaria della provincia di Salerno, di Montesano della Marcellana si sia suicidata.

I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza stanno ascoltando parenti e amici della donna per provare a ricostruire l’accaduto.