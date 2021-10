Ancora un a vettura in fiamme lungo l’autostrada A16, sempre nello stesso tratto. È il terzo incendio che si verifica nel giro di pochi giorni nel medesimo punto. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km 38,180 in direzione Canosa, per l’incendio di un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente.

caschi rossi hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area. A bordo un uomo diretto a Monteforte Irpino, per lui solo un grosso spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza.