Intorno alle 2 di notte, a Castellammare di Stabia (Napoli) i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a via Cottrau 29 per un incendio divampato all’interno del piazzale di un’auto-concessionaria. Le fiamme hanno distrutto 16 veicoli ed annerito la parte della facciata di una palazzina di viale vittoria. Le cause dell’incendio, domato dai vigili del fuoco, sono in corso di accertamento. Nessun ferito. Indagini in corso dei carabinieri.