Boom di contagi, il sindaco in Campania chiude altre due scuole

Il sindaco di Cesa (Caserta) Enzo Guida ha disposto la chiusura delle scuole primaria e secondaria per i giorni 28, 29 e 30 ottobre. Visto l’aumento del numero dei contagi da Covid. “Attualmente – spiega Guida – ci sono ben 7 casi di positivita’ alla scuola elementare ‘Rodari’ che riguardano sei studenti e una docente, mentre alla media ‘Bagno’ i positivi sono 3 tra gli alunni. Ho deciso quindi di chiudere gli istituti per provvedere una sanificazione straordinaria degli edifici”.

Nel Casertano il Covid sembra in lieve risalita: nelle ultime 24 ore, da quanto attesta il report giornaliero dell’Asl di Caserta, sono registrati 123 nuovi positivi per un totale di 1174 positivi attuali nel Casertano (71 in piu’ di ieri considerando anche i 50 guariti giornalieri). Due persone sono decedute nelle ultime ore, che aggiornano il bilancio da inizio pandemia (marzo 2020) a 1337 vittime. Il tasso di positivita’ supera l’8% (1462 i tamponi effettuati nelle ultime 214 ore).