I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 1 hanno intercettato presso lo scalo portuale partenopeo due container contenenti giocattoli provenienti dalla Cina, destinati a società operanti sul territorio regionale. L’ispezione dei carichi ha consentito l’individuazione di due partite di giocattoli sospettati di violare diritti di proprietà intellettuale di note aziende nazionali ed estere. Gli articoli rinvenuti erano costituiti da 1.800 moto giocattolo riproducenti un famoso scooter e 592 accessori per videogame riportanti il marchio Sony PlayStation.

I periti delle società titolari dei marchi e modelli sopra indicati, immediatamente contattati, hanno confermato trattarsi di riproduzioni non autorizzate, in violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale. La merce pari a complessivi 2.392 pezzi e un valore di mercato di circa 100 mila euro è stata sequestrata e i legali rappresentanti delle società importatrici sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di contraffazione.