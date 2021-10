Bici elettriche truccate a Napoli e nel Vesuviano: 93mila euro di multe

Monopattini e biciclette elettriche modificate che possono raggiungere anche velocita’ di oltre 40 chilometri orari sono stati individuati dai carabinieri di Napoli nel corso di una vasta operazione di controllo che ha riguardato sia il centro storico che il quartiere del Vomero. Cinquanta quelli che nel giro di poche ore sono stati fermati perche’ non conformi: i proprietari dovranno pagare sanzioni per un totale di 93mila euro. Le verifiche sono state effettuate anche con l’impiego di di una delle piattaforme tecniche della Motorizzazione Civile che accerta sul posto le reali condizioni dei velocipedi elettrici senza margini di errore. E poi computer e rulli meccanici che simulano la marcia in strada e rilevano la velocita’ massima. Anche nel napoletano non sono mancati i controlli.

A Torre del Greco, nelle scorse settimane, i carabinieri della locale compagnia, delle 10 bici elettriche controllate, hanno constatato che tutte fossero non omologate alla circolazione. Alcune erano modificate a tal punto da non essere piu’ considerate delle biciclette a pedalata assistita e quindi poste sotto sequestro. Sul telaio di una di queste era stato installato un pulsante che fungeva da acceleratore e che escludeva anche i pedali. Sanzioni al codice della strada per complessivi 30mila euro.