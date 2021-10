Auto in fiamme nella galleria della Statale in Campania, paura per un uomo

Paura per una vettura andata in fiamme all’interno della galleria di Chiusano San Domenico della strada statale 7. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino. L’auto ha preso fuoco mentre era in transito. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo. Per il conducente dell’auto nessuna conseguenza, solo un notevole spavento.

L’uomo è riuscito ad uscire dell’abitacolo appena in tempo, mettendosi in salvo. Ha quindi allertato i soccorsi piombati sul luogo in poco tempo.