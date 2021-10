Tragedia nella notte nel Napoletano. Una Fiat 500 con a bordo quattro giovani di Ottaviano è finita contro un muro nei pressi di una rotonda tra Casavatore ed Arzano in direzione Napoli. Niente da fare per due ragazzi di 24 anni di Ottaviano che hanno perso la vita praticamente sul colpo. Ferite ed in ospedale due ragazze che viaggiavano con le vittime. Non si conoscono le condizioni delle giovane, ma per estrarle dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco.

Da chiarire la dinamica del sinistro, anche se non sembra siano coinvolti altri veicoli. L’automobile con a bordo i quattro ragazzi di Ottaviano si è ribaltata nei pressi di una rotonda finendo violentemente contro il muro. Sul posto ad indagare carabinieri e polizia municipale.