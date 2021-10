”La situazione legata all’obbligatorieta’ del green pass per venerdi’ mattina al momento sembra sotto controllo”. A parlare e’ il presidente dell’Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, in costante monitoraggio sulla questione legata all’obbligatorieta’ del green pass Covid per le aziende, che scattera’ il prossimo 15 ottobre e che in caso di diverse defezioni potrebbe provocare disagi agli utenti che si servono dei mezzi di trasporto gestiti dall’azienda.

”Abbiamo pochi casi di persone – prosegue De Gregorio – che hanno denunciato all’azienda di non avere il green pass, mentre in diversi hanno comunicato che faranno il tampone entro domani. In ogni caso quindi al momento, salvo sorprese last minute, la situazione sembrerebbe sotto controllo e non dovremmo avere problemi particolari nella gestione del servizio”.